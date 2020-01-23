“Люди важнее паспортов”: Великобритания ужесточает миграционную политику

Лондон намерена перейти на "справедливую систему допуска". Новые правила могут вступить в силу уже с начала 2021 года.

По словам премьера Бориса Джонсона, новые правила создадут равные условия для всех мигрантов.

Сегодня граждане стран Евросоюза пользуются привилегией жить и работать в Соединенном Королевстве без визы, в то время как граждане остальных стран для этого должны соответствовать ряду обязательных критериев, включая знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы.

Кроме того, британская компания, как правило, не может предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза.

Действительно ли для мигрантов грядет "эра справедливости и равноправия"?

Ответ - в нашем видео.

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