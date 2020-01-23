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“Люди важнее паспортов”: Великобритания ужесточает миграционную политику

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (99)
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Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200123/28956888/lyudi-vazhnee-pasportov-velikobritaniya-uzhestochaet-migratsionnuyu-politiku.html

Лондон намерена перейти на "справедливую систему допуска". Новые правила могут вступить в силу уже с начала 2021 года.

По словам премьера Бориса Джонсона, новые правила создадут равные условия для всех мигрантов.

Британский паспорт
© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Что изменится после Brexit для уроженцев Молдовы, живущих в Великобритании

Сегодня граждане стран Евросоюза пользуются привилегией жить и работать в Соединенном Королевстве без визы, в то время как граждане остальных стран для этого должны соответствовать ряду обязательных критериев, включая знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы.

Кроме того, британская компания, как правило, не может предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза.

Действительно ли для мигрантов грядет "эра справедливости и равноправия"?

Ответ - в нашем видео.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (99)

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