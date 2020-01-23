Холокост молдавских ромов в воспоминаниях детей войны.

День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января - как память о дне, когда 75 лет назад советские солдаты освободили узников Освенцима. Sputnik Молдова пообщался с женщиной, которая, будучи ребенком, пережила гонения и массовое истребление людей.

Прошло 75 лет со дня освобождения узников нацистских концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). Жертвами Холокоста стали миллионы людей, которых фашисты определили в "паразиты общества". Массовые гонения, преследования и депортации, издевательства, казни и целые "фабрики смерти"… Эта горька чаша не минула нашу полиэтничную страну. Как и сейчас, три четверти века назад здесь жили молдаване, русские, украинцы, болгары, ромы... Историю одной из семей в интервью Sputnik Молдова рассказала Дарья Ферару.

Ее родители-ромы имели городе Чимишлия два больших дома, в которых они разместились вместе с пятью детьми. Отец был кузнецом. По словам собеседницы, они вели честную жизнь и ни на что не жаловались. Но это только до Холокоста…

Сейчас Дарье Ферару 83 года. Она одна из немногих, кому удалось выжить в те страшные годы оккупации и массового истребления людей фашистами. В начале войны она была еще совсем маленькой девочкой. Однако голод, холод и ужас, которыми были переполнены детство - ее и миллионов других таких же ребят, ей не забыть никогда. До сих пор, когда в памяти всплывают события тех лет, ее пробивает дрожь. Она в деталях помнит солдат, которые распивали спиртное возле ворот их дома, а потом приказали им покинуть родной кров. Помнит, как их семью отправили за сотни километров на восток, туда, где происходили массовые казни.

Название реки Южный Буг до сих пор вызывает у нее мурашки. Голод, жажда, болезни, холод – все это пережили те, кого гнали на верную смерть.

"Мы шли по низинам. На каждом мосту стояли нацисты, которые кричали и запрещали там проходить. Тех, кто ступал на мост, расстреливали. Иногда мы останавливались. Ноги не могли нести уже… Мама была беременна и перевязывала живот, чтобы было хоть немного легче идти. Было очень тяжело. Мы устали от голода и жажды", - пояснила собеседница.

"Как это забыть? Я все помню. Было очень много людей – евреев, ромов, молдаван, русских, болгар", - вспоминает собеседница.

По ее словам, по прибытии на место их начали выстраивать в шеренги по национальностям. Ромы, как рассказала Ферару, были в первом ряду.

"Когда они начали стрелять (вздыхает), полтора ряда людей упали замертво. Вдруг откуда ни возьмись появился солдат, который начал кричать: "Остановитесь-остановитесь!". Так нам удалось избежать смерти. Там нам предоставили жилье. Мы ютились по 5-6 семей в их казармах", - рассказала Ферару.

Спустя какое-то время они вернулись домой, но оккупационные власти опять опять хотели их выгнать на улицу. "Одна из бабушек сказала моей маме одеть нас, убежать и спрятать. В ту же ночь мама родила, и мы сразу же уехали в Комрат к ее брату", - вспоминает Ферару.

В памяти ее осталось то, что ее мама написала на двери их дома "Тиф" и для убедительности измазали детей в золе.

Спустя годы родителям Дарьи Ферару удалось построить новый дом и вернуться к нормальной жизни. Но память о пережитом аде сохранилась навсегда.

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