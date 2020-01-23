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Путин на форуме памяти Холокоста напомнил миру правду об истории войны

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Sputnik / Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200123/28961083/putin-na-forume-pamyati-Kholokosta-napomnil-miru-pravdu-ob-istorii-voyny.html

Российский лидер также выразил уверенность в том, что долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой, отстаивать истину и справедливость.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Израиль, где посетил памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Дата приурочена к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин: гнев в отношении нацистов справедлив

"Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", - сказал он на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".

Президент РФ отметил, что мы скорбим обо всех жертвах нацизма, в числе которых - 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций.

Из них 40%, - добавил он, - это граждане бывшего Советского союза.

"Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчания. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры", - сказал Путин.

По его убеждению, это абсолютно недопустимо, а долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников.

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