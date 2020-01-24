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Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент

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Sputnik / RUPTLY / AP
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200124/28959555/novyy-koronavirus-iz-china-chto-o-nem-izvestno-na-dannyy-moment.html

Число зараженных новой формой вирусной пневмонии постоянно растет, инфекция уже вышла за пределы КНР.

Вспышка болезни началась в городе Ухань, провинция Хубэй, но очагом возникновения далеко не ограничилась.

С декабря 2019 года и до сих пор зарегистрировано более 500 зараженных, 17 человек умерли.

Коронавирус распространилась в 25 китайских провинциях и городах центрального подчинения. Случаи заболевания выявлены также в Гонконге, Макао и на Тайване.

Китайцы в защитных масках.
© Ruptly
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Официальный Пекин предпринимает масштабные меры для того, чтобы остановить распространение болезни. Введен особый режим в аэропортах, есть ограничения для туристов. 

В России коронавирус признан фактором биологической угрозы населению.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в четверг рекомендовало гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вирусной пневмонии.

Что еще известно о вирусе на данный момент - в нашем видео.

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