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Холокост оставил свой след на улицах Кишинева

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200124/28973180/kholokost-ostavil-svoy-sled-na-ulitsakh-kishineva.html

Мемориалы на улицах Кишинева бережно хранят память о величайшей трагедии в истории евреев - Холокосте.

Трагедия Холокоста никогда не будет забыта. И сегодня многие места в Кишиневе напоминают нам об этой скорбной странице в истории евреев Молдовы.

На улице Иерусалим в кишиневском секторе Рышкановка стоит памятник жертвам кишиневского гетто, который был открыт 22 апреля 1993 года. Здесь находился главный вход в кишиневское гетто, где были заключены, ожидая гибели, тысячи евреев и ромов, детей, женщин, мужчин и стариков.

Гетто, учрежденное нацистами 24 июля 1941 года, находилось по периметру улиц Павловской (ныне ул. Петру Рареш/ул. Константин Тэнасе), Харлампиевской (ул. Александру чел Бун), Св. Пятницы (ул. Октавиан Гога), Мэрэшешть (ул. Жунимя), Св. Георгия и улиц Гэрий-Виилор-Банная-Сирийская (ул. Грэдинилор-Албишоара).

Школьники на уроках, иллюстративное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В каждой квартире в гетто жили от трех до пяти семей. Из-за перенаселения, плохих санитарно-гигиенических условий, отсутствия лекарств, еды, одежды и белья распространялись инфекции, такие как брюшной тиф, которые перерастали в эпидемии. По разным оценкам, осенью 1941 года в кишиневском гетто ежедневно погибали от 10 до 25 человек.

Еще одно трагическое место, которое напоминает нам о печальных страницах истории — улица Каля Орхеюлуй. За время существования гетто (25 июля 1941 года - 20 июня 1942 года) здесь, в овраге на севере города, шли массовые расстрелы евреев. Тела были сброшены в две большие цилиндрические ямы, каждая диаметром 7-9 метров и глубиной 16 метров.

В настоящее время в этом трагическом месте находится памятник жертв фашизма, открытый в 1982 году. Работа принадлежит скульптору Аурелу Давиду. В 2015 году реставрация и обустройство памятника были выполнены при участии архитектора Семена Шойхета и мастерской скульпторов В. Жиглицкого и В. Зайцева.

Иллюстративное фото: Еврейский мальчик сдаётся в Варшаве, автор неизвестен, 1943, а снимок стал символом страдания шести миллионов беззащитных евреев, ставших жертвами Холокоста
© AP Photo /
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Еврейское кладбище является одним из старейших в Кишиневе. Это исторический памятник искусства национального значения, расположенный на улице Милан в кишиневском секторе Буюканы.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Эта дата, приуроченная к Дню освобождения Освенцима, была установлена ​​решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2005 году.

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Теги:
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