Часы Судного дня: 100 секунд до глобальной катастрофы

Если в прошлом году ученые пришли к выводу, что земная цивилизация находится за 2 минуты до апокалипсиса, то теперь люфт гораздо меньше.

Часы Судного дня переставлены на 100 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества. Об этом сообщает американский журнал Bulletin of Atomic Scientists. Таким образом члены совета, в который входят полтора десятка Нобелевских лауреатов, хотят предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо.

Авторы публикации указывают, что основными опасностями для человечества по-прежнему остаются угроза ядерной войны и изменения климата.

Кроме того, указывается в публикации, в прошлом году "многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты".

Вывод предельно емок: "Требуются немедленные действия".

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