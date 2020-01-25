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Против воли народа: США и НАТО расширят военное присутствие в Ираке - видео

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© Video : Ruptly / Sputnik / WH.GOV / AFP 2019 - ROBERTO SCHMIDT / Estonian Defence Forces
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200125/28977422/Protiv-voli-SShA-i-NATO-rasshiryat-voennoe-prisutstvie-v-Irake-.html

Вопреки желанию жителей Ирака официальный Вашингтон намерен расширить присутствие американских военных в этой стране. Власти Ирака

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории. США в ответ пригрозили введением санкций и призвали НАТО увеличить военное присутствие в государстве. Иракские власти опасаются, что набирающий обороты конфликт США и Ирана может превратить их страну в поле боя.

Напомним, что в начале 2020 года американские военные, не уведомив иракское руководство, провели в Багдаде спецоперацию, в результате которой погиб иранский генерал Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам США, расположенным на территории Ирака.

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