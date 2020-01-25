Как Владимир Путин поднял фуражку офицера палестинского караула - видео

Это 10-секундное видео разлетелось по социальным сетям в считанные минуты после того, как была произведена съемка.
Своим жестом президент России продемонстрировал уважение к караульным войскам Палестины. Проходя по коридору, глава России наклонился и поднял упавшую на пол фуражку офицера караула. Затем надел головной убор на молодого человека.
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