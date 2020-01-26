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ЦРУ рассекретило документы о Бандере - видео

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© Video : Ruptly / Sputnik / CIA.GOV / facebook.com/maria.zakharova.167
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200126/28982175/video-rassekretilo-dokumenty-o-Bandere-Signal-Ukraine-i-stranam-Baltii.html

В задачу немецкого агента Бандеры входила зачистка территории, от евреев и несогласных с оккупационным режимом.

ЦРУ опубликовало статью о Степане Бандере, которая долгие годы пылилась в архивах американских разведчиков под грифом "секретно". Материал датирован 1951 годом. Это информация-справка, представляющая собой перевод статьи, опубликованной в Париже и Нью-Йорке. Согласно документу, у Бандеры был свой позывной для связи с верхушкой Третьего рейха. Там его называли не иначе как Консул-2.

В статье Бандеру называют "агентом Гитлера", хотя на родине лидера украинских националистов считают героем. Высокое звание ему присвоил бывший президент страны Виктор Ющенко. Какой сигнал Запад подает Киеву и дойдет ли он до Латвии, Эстонии и Литвы – смотрите в нашем видео.



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