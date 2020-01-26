ЦРУ рассекретило документы о Бандере - видео

ЦРУ опубликовало статью о Степане Бандере, которая долгие годы пылилась в архивах американских разведчиков под грифом "секретно". Материал датирован 1951 годом. Это информация-справка, представляющая собой перевод статьи, опубликованной в Париже и Нью-Йорке. Согласно документу, у Бандеры был свой позывной для связи с верхушкой Третьего рейха. Там его называли не иначе как Консул-2.

В статье Бандеру называют "агентом Гитлера", хотя на родине лидера украинских националистов считают героем. Высокое звание ему присвоил бывший президент страны Виктор Ющенко. Какой сигнал Запад подает Киеву и дойдет ли он до Латвии, Эстонии и Литвы – смотрите в нашем видео.