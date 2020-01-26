Лавров обсудил с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования - видео

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе встречи дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Лавров, в частности, отметил, что сирийскому правительству удалось установить контроль над границей с Турцией и Ираком.

"Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны", – сказал Лавров.