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Лавров обсудил с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200126/28988106/Lavrov-obsudil-situatsiyu-v-Sirii-so-spetsposlannikom-genseka-OON-Geyrom-Pedersenom.html

В центре обсуждения находились задачи налаживания устойчивой и эффективной работы конституционного комитета

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе встречи дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Лавров, в частности, отметил, что сирийскому правительству удалось установить контроль над границей с Турцией и Ираком. 

"Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны", – сказал Лавров.



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