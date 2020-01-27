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Опубликовано видео с места гибели известного баскетболиста Кобе Брайанта

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YouTube / Denver7 – The Denver Channel
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Инцидент произошел в воскресенье утром. СМИ сообщили, что на борту вертолета находились дочь спортсмена и еще семь человек.

Частный вертолет, на борту которого находились баскетболист с дочерью и еще семь человек, разбился 26 января 2020 года в городе Калабасас — пригороде Лос-Анджелеса. Спасательные службы, вызванные на место крушения, выживших не обнаружили.

"Погодные условия не соответствовали минимальным стандартам для полетов - густой туман. Он был такой, что наши вертолеты не летали", - сообщил изданию LA Times представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн.

Видео с места трагедии опубликовано на YouTube-канале Denver7 – The Denver Channel.

Баскетболист пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".



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