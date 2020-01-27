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Сильны духом и телом: моржи-блокадники организовали заплыв в ледяной воде

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200127/29000392/morzhi-blokadniki-organizovali-zaplyv-v-chest-godovschiny-snyatiya-blokady-Leningrada.html

Это было одно из событий, вошедших в программу памятных мероприятий по случаю годовщины снятия блокады города на Неве.

С каждым годом блокадников и ветеранов из состава команды “Моржи блокадного батальона”, которые могут принять участие в заплыве, - все меньше. В этом году в Московском парке Победы Санкт-Петербурга смогли войти в ледяную воду только двое, третий наблюдал с берега.

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Но главное, что к акции присоединилось много новых участников, всего в ней приняли участие несколько десятков человек.

Возглавил заплыв-2020 82-летний блокадник, президент федерации закаливания Борис Ратушный. Когда началась война, Борис был еще ребенком. Из-за длительного голодания в окруженном городе у Бориса начались проблемы со здоровьем, но сейчас он 2 раза в неделю проплывает по 50 метров в ледяной воде Матросского пруда. 

Фестиваль, который был организован в 1980 году командой ветеранов “Моржи блокадного батальона”, с тех пор проводится ежегодно. 

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