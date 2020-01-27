17:59 27 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.09
  • UAH0.73
Поиск
Видео

В Молдове не забудут про Холокост

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2900/26/29002641.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200127/29002484/v-moldove-ne-zabudut-pro-kholokost.html

Об этой трагедии нужно помнить всегда и не допустить ее повторения - в этом мнении едины представители молдавской власти и общественности.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На столичном Мемориале жертвам фашизма прошел митинг-реквием по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Траур
© Sputnik / Илья Московец
В Кишиневе отмечают День памяти жертв Холокоста

Именно в этот день, 27 января в 1945 году, были освобождены узники концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим.

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная, обращаясь ко всем собравшимся, высказалась о долге людей доброй воли перед жертвами нацизма и перед ныне живущими.

"Наш долг, властей и каждого гражданина, - сохранить память и действовать против любой формы нетерпимости, дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии", – заявила Гречаная.

Сколько времени уделяют теме Холокоста в школьной программе Молдовы>>>

По словам министра образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича, умалчивать о произошедших преступлениях нельзя.

"Забыть эту трагедию - бесчеловечно, скрыть ее - как минимум неэтично, а попытка оправдать Холокост – преступление", - уточнил он.

Председатель молдавской Ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Иосиф Белоус говорил и о трагическом времени сороковых годов, и о послевоенном периоде.

"Мы все, оставшиеся в живых бывшие узники гетто и концлагерей, мы всегда жили за того парня, за ту девушку, которые не дожили", - отметил он.

Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

Белоус: на уроках истории необходимо говорить правду о Холокосте>>>

Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, начались с возложения венков к "стене смерти", у которой нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.

Холокост: скорбные страницы истории евреев Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Память о жертвах Холокоста бережно хранят в Кишиневе
14

Для участия в памятных мероприятиях в Освенцим прибыли порядка 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьеры и монархи. Среди них и глава молдавского кабмина Ион Кику.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Володин призвал защищать память тех, кто боролся с фашизмом
Гаспарян: существование детских концлагерей замалчивают до сих пор
Холокост оставил свой след на улицах Кишинева


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Билли Айлиш
"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото
В Молдове не забудут про Холокост – видео
В Молдове не забудут про Холокост
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться