В Молдове не забудут про Холокост

Об этой трагедии нужно помнить всегда и не допустить ее повторения - в этом мнении едины представители молдавской власти и общественности.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На столичном Мемориале жертвам фашизма прошел митинг-реквием по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Именно в этот день, 27 января в 1945 году, были освобождены узники концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим.

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная, обращаясь ко всем собравшимся, высказалась о долге людей доброй воли перед жертвами нацизма и перед ныне живущими.

"Наш долг, властей и каждого гражданина, - сохранить память и действовать против любой формы нетерпимости, дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии", – заявила Гречаная.

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По словам министра образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича, умалчивать о произошедших преступлениях нельзя.

"Забыть эту трагедию - бесчеловечно, скрыть ее - как минимум неэтично, а попытка оправдать Холокост – преступление", - уточнил он.

Председатель молдавской Ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Иосиф Белоус говорил и о трагическом времени сороковых годов, и о послевоенном периоде.

"Мы все, оставшиеся в живых бывшие узники гетто и концлагерей, мы всегда жили за того парня, за ту девушку, которые не дожили", - отметил он.

Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

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Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, начались с возложения венков к "стене смерти", у которой нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.

Для участия в памятных мероприятиях в Освенцим прибыли порядка 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьеры и монархи. Среди них и глава молдавского кабмина Ион Кику.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах.

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