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Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков

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© Video : Ruptly / RT / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200127/29005725/ko-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-istorii-uznikov-osventsima-i-versii-politikov.html

За годы войны в стенах лагеря смерти нацисты истребили, по разным данным, от 1,5 до 2 миллионов человек.

В этом году 27 января исполняется три четверти века со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Или Аушвиц-Биркенау, на немецкий манер.

Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим, Польша.
© Sputnik / Olga Ignatovich
Ион Кику участвовал в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима

Эта дата считается также Днем памяти всех жертв Холокоста.

В стенах лагеря смерти, по разным данным, погибли от 1,5 до 2 миллионов человек.

Однако в некоторых странах Холокост отрицают и пытаются обелить пособников нацистов.

Почему президенты Польши и Литвы не поехали на памятные события в Израиль и кому до сих пор пытаются приписать заслуги солдат Красной армии – смотри в нашем видео.

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