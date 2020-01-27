Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков

За годы войны в стенах лагеря смерти нацисты истребили, по разным данным, от 1,5 до 2 миллионов человек.

В этом году 27 января исполняется три четверти века со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Или Аушвиц-Биркенау, на немецкий манер.

Эта дата считается также Днем памяти всех жертв Холокоста.

В стенах лагеря смерти, по разным данным, погибли от 1,5 до 2 миллионов человек.

Однако в некоторых странах Холокост отрицают и пытаются обелить пособников нацистов.

Почему президенты Польши и Литвы не поехали на памятные события в Израиль и кому до сих пор пытаются приписать заслуги солдат Красной армии – смотри в нашем видео.

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