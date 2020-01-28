16:32 28 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Гаспарян жестко отреагировал на пламенную речь Зеленского в Польше - видео

Получить короткую ссылку
11110
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2901/06/29010685.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200128/29010724/zelenskij-vysmorkalsya-v-mogilu-svoego-deda-video.html

Политолог и историк Армен Гаспарян в очередном выпуске видеоблога "Наблюдение" прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник президент Украины во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны.

Политолог и журналист Армен Гаспарян жестко отреагировал на выступление Зеленского, отметив, что нынешний президент Украины сделал все то, что творил его предшественник Петр Порошенко.

"Я вам еще год назад говорил: "Следующий будет хуже". Могу еще раз повторить, — заявил политический эксперт. — Давайте, пишите мне дальше, что я ничего не понимаю, и что Зеленский себя еще покажет". 

Он также подчеркнул, что Зеленский оскорбил память не только всех советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Европы, но "высморкался на могилу своего деда".

"Вчера на ваших глазах Зеленский не просто высморкался в могилу своего деда, воевавшего под командованием Георгия Константиновича Жукова, а, извините, справил туда нужду, — заявил Гаспарян.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться