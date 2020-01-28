Гаспарян жестко отреагировал на пламенную речь Зеленского в Польше - видео

В понедельник президент Украины во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны.

Политолог и журналист Армен Гаспарян жестко отреагировал на выступление Зеленского, отметив, что нынешний президент Украины сделал все то, что творил его предшественник Петр Порошенко.

"Я вам еще год назад говорил: "Следующий будет хуже". Могу еще раз повторить, — заявил политический эксперт. — Давайте, пишите мне дальше, что я ничего не понимаю, и что Зеленский себя еще покажет".

Он также подчеркнул, что Зеленский оскорбил память не только всех советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение Европы, но "высморкался на могилу своего деда".

"Вчера на ваших глазах Зеленский не просто высморкался в могилу своего деда, воевавшего под командованием Георгия Константиновича Жукова, а, извините, справил туда нужду, — заявил Гаспарян.

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