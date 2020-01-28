Рисковали собой ради спасения других – в Молдове вспомнили о праведниках мира

В Еврейском культурном центре "Кедем" почтили тех благородных людей, которые в разных странах в условиях нацистской оккупации проявляли верх мужества и самоотверженности, спасая евреев от уничтожения во времена Холокоста.

Самые высокие гуманные чувства укладываются в понятия сострадания и самопожертвования. Готовность рисковать собой ради спасения других - верх проявления человечности, одна из самых красивых черт души, ее сущности.

Во времена Холокоста сотни людей рисковали собой, чтобы спасти от уничтожения народ, который нацисты истребляли только за его происхождение, название. В Молдове тоже были такие "Праведники мира", которые прятали евреев в погребах и подвалах, выводили их из населенных пунктов в леса, позволив им выжить в кошмарное время.

Трагедия гетто, устроенных нацистами на территории Европы, не обошли стороной и нашу республику, в которой были уничтожены сотни тысяч представителей еврейского народа.

Однако самый страшный местом, в котором, помимо евреев, безвинно уничтожали представителей других национальностей, был лагерь смерти "Аушвиц" ("Освенцим") - фабрика, где массовое убийство людей было поставлено на поток.

Во вторник в Еврейском культурном центре "Кедем" прошло мероприятие, приуроченное к 75-летию освобождения "Освенцима" и Международному дню памяти жертв Холокоста. Со стендов, расставленных в фойе и зале "Кедема", смотрят сотни глаз, лица тех, кто спас, и тех представителей еврейского народа, кого спасли эти праведники из разных стран мира.

Перед собравшимися выступил один из тех, кто ребенком попал в застенки гетто, - Иосиф Давидович Белоус. Он посетовал, что сейчас зачастую некоторые деятели в мире пытаются переписать историю, заставить всех подумать, что Вторую мировую войну выиграли США, в то время, как за освобождение Польши погибли свыше 600 тысяч советских Бойцов. Белоус призвал не подменять историю, помнить о всех ужасах нацистских зверств, творимых ими в конце 30-х - начале 40-х годов прошлого столетия.

Министр образования, культуры и исследований Молдовы Корнелиу Попович, выступая перед собравшимися также задался вопросом: как в таком тихом городе, как Кишинев, могли иметь место такие страшные события, как Холокост?

Он считает, что в душах некоторых жителей Молдовы тогда взыграли самые темные, черные чувства, но все же большинство жителей оккупированной республики, в большинстве случае - рискую собой, старались спасти людей, обреченных на смерть.

По завершению вечера памяти собравшиеся еще долго рассматривали фотографии, читали о тех "праведниках мира", которые доказали: на земле есть лишь одна национальность - человек.

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