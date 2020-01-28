22:58 28 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Видео

"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию

Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (79)
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Concil of Europe / Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2901/78/29017825.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200128/29017855/rossiya-segodnya-v-pase-o-pritesneniyakh-zhurnalistov-tyurme-i-vere-v-professiyu.html

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов.

На зимней сессии ПАСЕ подняли проблему угрозы свободы СМИ. Инициаторами пресс-конференции стали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и руководитель Sputnik Эстония.

Ньюсрум Sputnik Эстония сегодня пуст
© Sputnik /
Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония в ПАСЕ

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов.

В рамках зимней сессии ПАСЕ обсуждается доклад комитета ассамблеи по культуре, науке, образованию и СМИ под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", подготовленный британским делегатом лордом Джорджем Фоулксом. В документе Россия обвиняется в преследовании и запугивании журналистов, в нем также содержится призыв к ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ.

По словам Вышинского, он иЧерышева откликнулись на приглашение делегации РФ , "чтобы донести до депутатов накануне принятия важной резолюции с таким серьезным и громким наименованием вопиющие факты, связанные с отношением к российским журналистам на территории Европы, в частности Европейского союза".

Вышинский, который возглавлял РИА Новости Украина, больше года провел в тюрьме. Несвободой грозили и тем, кто работал в таллинской редакции Sputnik: из-за этого сотрудники были вынуждены разорвать контракты с агентством. Работа Sputnik Эстония временно приостановлена.

Почему, несмотря на угрозы, Черышева не отказалась сотрудничать с МИА "Россия сегодня" и что позволяет Вышинскому оставаться наивным человеком – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (79)

По теме

Сергей Лавров о ситуации со Sputnik Эстония: это возмутительно
Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония - это уже вопрос свободы воли


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться