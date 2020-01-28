"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов.

На зимней сессии ПАСЕ подняли проблему угрозы свободы СМИ. Инициаторами пресс-конференции стали исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и руководитель Sputnik Эстония.

Кирилл Вышинский и Елена Черышева приехали во Францию в корпоративных жилетах и привезли с собой 12-страничное изложение самых разных случаев преследований журналистов.

В рамках зимней сессии ПАСЕ обсуждается доклад комитета ассамблеи по культуре, науке, образованию и СМИ под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", подготовленный британским делегатом лордом Джорджем Фоулксом. В документе Россия обвиняется в преследовании и запугивании журналистов, в нем также содержится призыв к ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ.

По словам Вышинского, он иЧерышева откликнулись на приглашение делегации РФ , "чтобы донести до депутатов накануне принятия важной резолюции с таким серьезным и громким наименованием вопиющие факты, связанные с отношением к российским журналистам на территории Европы, в частности Европейского союза".

Вышинский, который возглавлял РИА Новости Украина, больше года провел в тюрьме. Несвободой грозили и тем, кто работал в таллинской редакции Sputnik: из-за этого сотрудники были вынуждены разорвать контракты с агентством. Работа Sputnik Эстония временно приостановлена.

Почему, несмотря на угрозы, Черышева не отказалась сотрудничать с МИА "Россия сегодня" и что позволяет Вышинскому оставаться наивным человеком – смотри в нашем видео.

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