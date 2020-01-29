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В Центральной Азии усиливают контроль из-за вспышки коронавируса в Китае

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© Video : Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Молдова
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Информация о принятых мерах предосторожности поступает из многих стран региона, она постоянно обновляется и пополняется.

Процедуру пропуска усилили Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это, разумеется, не режим "военного времени", который объявили власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь, но подход чрезвычайно серьезен.   

Он предусматривает проверку приезжающих при помощи тепловизора, чтобы выявить тех, у кого повышенная температура, санобработку транспортных средств, применение масок и другого защитного снаряжения персоналом, который находится в гуще пассажиропотока.

Исследования вируса
© REUTERS / Olivia Acland
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Помимо контроля в аэропортах, Казахстан из-за коронавируса приостановит железнодорожное пассажирское сообщение КНР. Из 23 человек, приехавших в страну из Китая с температурой, четверо госпитализированы.

Пытаются обезопасить себя и страны Юго-Восточной Азии. Сегодня же поступило сообщение, что Таиланд ввел интенсивный эпидемиологический контроль против коронавируса не только в аэропортах, но и в морских и речных портах, и на всех КПП сухопутных границ. 

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