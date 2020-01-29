В Центральной Азии усиливают контроль из-за вспышки коронавируса в Китае

Процедуру пропуска усилили Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это, разумеется, не режим "военного времени", который объявили власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь, но подход чрезвычайно серьезен.
Он предусматривает проверку приезжающих при помощи тепловизора, чтобы выявить тех, у кого повышенная температура, санобработку транспортных средств, применение масок и другого защитного снаряжения персоналом, который находится в гуще пассажиропотока.
Пытаются обезопасить себя и страны Юго-Восточной Азии. Сегодня же поступило сообщение, что Таиланд ввел интенсивный эпидемиологический контроль против коронавируса не только в аэропортах, но и в морских и речных портах, и на всех КПП сухопутных границ.
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