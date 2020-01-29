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Как в Европе исказили резолюцию по свободе СМИ

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Преследование Sputnik и RT в США и Европе (80)
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https://ru.sputnik.md/video/20200129/29025982/kak-v-europe-iskazili-rezolyutsiyu-po-svobode-smi.html

Решения членов Парламентской ассамблеи Совета Европы российские журналисты ждали давно, но в итоге были разочарованы.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник спорную резолюцию по свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе.

Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
© Video : Concil of Europe / Sputnik
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию

Этот документ российские журналисты ждали давно, но итоговый текст их не удовлетворил. В него даже не включили истории с давлением на Sputnik Эстония и уголовным преследованием бывшего главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также примеры других гонений, список которых занял 12 страниц. Более того, к России в ПАСЕ предъявили требования.

Российская делегация во время дебатов заявила, что проголосует против резолюции, потому что не считает ее объективной.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны. Мы полагаем, что критерии выбора пяти стран, определённых в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 (проекта резолюции) не очевидны", — сказала первый замглавы международного комитета Госдумы Светлана Журова.

Чего в Европе хотят от Москвы и что все-таки победит – свобода слова или предвзятость – смотри в нашем видео.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (80)

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