Как в Европе исказили резолюцию по свободе СМИ

Решения членов Парламентской ассамблеи Совета Европы российские журналисты ждали давно, но в итоге были разочарованы.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник спорную резолюцию по свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе.

Этот документ российские журналисты ждали давно, но итоговый текст их не удовлетворил. В него даже не включили истории с давлением на Sputnik Эстония и уголовным преследованием бывшего главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также примеры других гонений, список которых занял 12 страниц. Более того, к России в ПАСЕ предъявили требования.

Российская делегация во время дебатов заявила, что проголосует против резолюции, потому что не считает ее объективной.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны. Мы полагаем, что критерии выбора пяти стран, определённых в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 (проекта резолюции) не очевидны", — сказала первый замглавы международного комитета Госдумы Светлана Журова.

Чего в Европе хотят от Москвы и что все-таки победит – свобода слова или предвзятость – смотри в нашем видео.

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