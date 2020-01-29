21:27 29 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.61
  • RUB0.28
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Видео

"Сделано в Молдове" - поддержка отечественных производителей

Получить короткую ссылку
5710
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2903/05/29030592.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200129/29029675/vystavka-sdelano-v-moldove-2020.html

В Кишиневе стартовало главное событие для отечественных производителей - ежегодная экспозиция выпускаемой продукции.

В МВЦ "Молдекспо" начала работу выставка отечественной промышленности "Сделано в Молдове". В числе участников более 450 компаний. 

На открытии этого события присутствовал премьер-министр Молдовы Ион Кику вместе со всем составом кабмина. Премьер обратился ко всем представителям отечественных компаний. 

"Мы хорошо понимаем, что вы играете главную роль в изменении ситуации к лучшему, повышении качества жизни в Молдове, стремлении к высоким стандартам. А мы, правительство, обязаны помогать вам достигать этих целей", - заявил Кику. 

Ион Пержу.
© Sputnik /
Пержу: выставка "Сделано в Молдове" важна для производителей и для инвесторов
По его мнению, подобные мероприятия - хорошая платформа для развития и помощи малому и среднему бизнесу в стране. 

"Принимают участие 40 новых компаний, которых не было в прошлые годы. Представлены новые экологические продукты, которые нужно продвигать,: их ценность намного выше, они востребованы на внешних рынках", - добавил председатель Торгово-промышленной палаты РМ Сергей Харя.

Выставка будет работать в течение пяти дней, до 2 февраля включительно. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

На выставке "Сделано в Молдове" впервые представят дефицитные товары
Приднестровские аграрии наладили связи с польскими производителями
В Кишиневе начинает работу выставка "Сделано в Молдове"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Выставка сделано в Молдове - поддержка для отечественных производителей
"Сделано в Молдове" - поддержка отечественных производителей
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться