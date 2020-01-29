"Сделано в Молдове" - поддержка отечественных производителей

В Кишиневе стартовало главное событие для отечественных производителей - ежегодная экспозиция выпускаемой продукции.

В МВЦ "Молдекспо" начала работу выставка отечественной промышленности "Сделано в Молдове". В числе участников более 450 компаний.

На открытии этого события присутствовал премьер-министр Молдовы Ион Кику вместе со всем составом кабмина. Премьер обратился ко всем представителям отечественных компаний.

"Мы хорошо понимаем, что вы играете главную роль в изменении ситуации к лучшему, повышении качества жизни в Молдове, стремлении к высоким стандартам. А мы, правительство, обязаны помогать вам достигать этих целей", - заявил Кику.

По его мнению, подобные мероприятия - хорошая платформа для развития и помощи малому и среднему бизнесу в стране.

"Принимают участие 40 новых компаний, которых не было в прошлые годы. Представлены новые экологические продукты, которые нужно продвигать,: их ценность намного выше, они востребованы на внешних рынках", - добавил председатель Торгово-промышленной палаты РМ Сергей Харя.

Выставка будет работать в течение пяти дней, до 2 февраля включительно.

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