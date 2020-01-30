"Сделано в Молдове": перспективы и реалии отечественного бизнеса

Самая масштабная выставка отечественной продукции проходит в эти дни в Молдове: среди ее участников - представители российских регионов.

В молдавской столице, на территории международного выставочного центра "Moldexpo" в девятнадцатый раз проходит выставка "Сделано в Молдове". С каждым годом это мероприятие становится все более популярно. В выставке принимают участие все больше местных производителей и иностранных гостей.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу рассказал, что на выставке "Сделано в Молдове" присутствует довольно много иностранных гостей, в том числе, из Российской Федерации.

"В последнее время двусторонние отношения улучшились, в частности, с регионами России. В этом павильоне есть стенд Башкортостана, который не только представляет местную продукцию, но и предложения", - сказал глава Минсельхоза.

По его словам, молдавские производители нуждаются в постоянной поддержке. "Необходимо потреблять то, что мы производим. Необходимо использовать те товары, которые производятся у нас в стране", - отметил он.

Башкирские предложения

Представитель Башкирско-молдавского Торгового дома Александр Митрюк рассказал о цели участия представителей этой структуры в выставке.

"Наша цель на этой выставке – заявить о себе, как об одном из каналов сопряжения интересов молдавских и башкирских предпринимателей, то есть то, чего они не могут в силу отсутствия личных контактов. А мы можем это сделать благодаря нашему Торговому дому", - сказал Митрюк.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года прошел молдавско-российский экономический форум, на полях которого было решено создать Башкирско-молдавский Торговый дом.

"Эта структура была создана в конце октября прошлого года. И только сейчас начинает набирать обороты. Такая практика, как участие в выставке, вообще первая в нашем опыте. Надеемся, что с помощью данных выставочных практик сможем привлечь другие регионы России, чтобы они сотрудничали с молдавскими производителями, и наоборот", - сказал собеседник.

По его словам, торговый оборот Молдовы и Башкортостана составляет менее двух миллионов долларов в год. "И стоит задача это все увеличить", - отметил Митрюк.

Представитель Торгового дома рассказал, что на выставке представлен башкирский бренд – это мед, природные фито-чаи и предметы народного промысла.

"В обратном направлении идет процесс переговоров на поставку молдавской сельхозпродукции и консервов. Из Башкортостана планируется поставлять различные товары - там очень развита промышленность, поэтому там намного шире ассортимент", - подчеркнул Митрюк.

Что можно увидеть на выставке?

Во всех трех павильонах, где пройдут выставочные презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения.

Также на выставке каждый желающий сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

Интересно тематическое деление выставки по павильонам. В первом из них вниманию посетителей представили продукцию сельскохозяйственных предприятий и компаний, производящих продукты питания и алкогольные напитки.

Во втором павильоне выставлена продукция промышленных предприятий, а также предметы мебели и интерьера, произведенные в Молдове.

Тематика третьего выставочного павильона посвящена деятельности компаний, предоставляющих услуги частным учреждениям образования, работе неправительственных организаций.

В открытой выставочной зоне посетители смогут приобрести мед различных сортов, сельскохозяйственную продукцию, ознакомиться с имеющимися в стране услугами кэтеринга.

В нынешнем году отдельный стенд выставки в третьем павильоне посвящен деятельности российских и румынских экономических агентов. Ознакомиться с их продукцией и услугами сможет каждый желающий.

Гордостью организаторов мероприятия будет отдельный стенд, где представят экологически-чистые продукты, произведенные в республике. Основной акцент организаторы ставят на том, что в нашей стране также можно производить такую высококачественную продукцию, отвечающую мировым стандартам и пользующуюся спросом на зарубежных рынках.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия.

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