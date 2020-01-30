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Невежество или четкий план: почему освобождение Освенцима приписывают США

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© Video : Sputnik / Ruptly / Der Spiegel / Twitter
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200130/29033739/nevezhestvo-ili-chetkiy-plan-pochemu-osvobozhdenie-osventsima-pripisyvayut-usa.html

В мире все чаще стали забывать о жертве, которую принес советский народ во Второй мировой войне, в том числе - для вызволения узников концлагерей. Но факты - упрямая вещь.

Концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау), находившийся на территории оккупированной Польши, был освобожден 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами 60-й армии Первого украинского фронта.

70-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау
© Sputnik / Валерий Мельников
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку

Архивы, в частности, списочный состав военнослужащих, говорят о том, что свободу узникам "фабрики смерти" принесли бойцы 39 национальностей.

По разным подсчетам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Советские воины своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских зверств, штабеля не похороненных трупов. Только после освобождения лагерей мир осознал масштаб преступлений гитлеровцев.

Однако в начале нового тысячелетия многие уже не стесняются грубо перевирать страницы истории. Среди примеров такого рода - попытка приписать освобождение Освенцима американским войскам.

Возникает вопрос: это часть плана по борьбе с исторической правдой или пробелы в образовании?

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