Производители Гагаузии надеются найти партнеров на "Сделано в Молдове"

Бизнесмены из Гагаузии, участвовавшие в выставке Сделано в Молдове", рассказали об успехах и том, как планируют налаживать экспорт своей продукции.

В Кишиневе, на территории международного выставочного центра "Moldexpo" работает ежегодная выставка "Сделано в Молдове". Организаторы - Торгово-промышленная палата.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следят в режиме онлайн за ходом выставки.

Более 450 отечественных компаний из разных отраслей экономики будут представлены на выставке с 29 января по 2 февраля.

Мероприятие проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.

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