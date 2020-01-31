Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда

Молдавские экспортеры меда, которые участвуют в выставке "Сделано в Молдовев", рассказали о проблемах отрасли.

Выставка "Сделано в Молдове" полезна для местных производителей, считает Инна Негруцэ, которая представляет компанию, занимающуюся экспортом меда.

"Здесь демонстрируются товары, которые производятся в нашей стране. Для нас такого рода мероприятия – это платформа для того, чтобы заявить о себе, познакомить жителей и гостей республики с местной продукцией", - сказала собеседница.

По ее словам, компания, которую она представляет, занимается экспортом натурального меда. "Мы не представлены на местном рынке ни в одном магазине, но это входит в наши планы – хотим запустить бизнес", - сказала она.

Что касается поддержки сектора, то это, как отметила собеседница, - одна из причин, почему экспортеры находятся на выставке "Сделано в Молдове".

"Здесь присутствуют и официальные лица – премьер, глава Минсельхоза, и мы можем напрямую, без посредников рассказать им о проблемах, с которыми сталкиваемся. К примеру, рынок меда на данный момент очень нестабилен на мировом уровне. К сожалению, Европейский союз практически остановил закупку меда из Молдовы, потому что Украина экспортирует этот продукт по более низкой цене", - сказала Негруцэ.

Присутствие представителей отрасли на выставке помимо презентативной, несет и иную нагрузку. "Нам нужна поддержка со стороны государства. Нуждаемся в помощи в это сложное время, чтобы мы могли остаться экспортером на рынке. Иначе есть риск, что очень многие поставщики приостановят деятельность и не смогут экспортировать продукцию", - заключила Негруцэ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK