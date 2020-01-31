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Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль - видео

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200131/29046171/video-oplot-siria-kontrol.html

Как выглядит опустевший город Маарет ан-Нуман в Сирии и смогут ли его вернуть к мирной жизни – смотри в нашем видео.

Второй по размерам в провинции Идлиб город Маарет ан-Нуман освободили от террористов. Он считался крупнейшим оплотом боевиков. Под контролем правительственных войск на территории Идлибской зоны деэскалации уже 27 населенных пунктов.

Боевики оставили свои позиции и сбежали после прихода Сирийской арабской армии. 



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