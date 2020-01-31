Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль - видео

https://cdn1.img.sputnik.md/images/2904/61/29046112.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20200131/29046171/video-oplot-siria-kontrol.html
Как выглядит опустевший город Маарет ан-Нуман в Сирии и смогут ли его вернуть к мирной жизни – смотри в нашем видео.
Второй по размерам в провинции Идлиб город Маарет ан-Нуман освободили от террористов. Он считался крупнейшим оплотом боевиков. Под контролем правительственных войск на территории Идлибской зоны деэскалации уже 27 населенных пунктов.
Боевики оставили свои позиции и сбежали после прихода Сирийской арабской армии.