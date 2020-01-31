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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" Трампа

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video: Ruptly / Sputnik / WH.GOV / Twitter / realDonaldTrump

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретились в Москве. Смотрите в видео, как состоялась встреча политиков

В Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили план по урегулированию ближневосточного конфликта, который был недавно представлен президентом США Дональдом Трампом.

План предполагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В его состав, по предложению Трампа, будут переданы два района на границе Израиля с Египтом, что увеличит подконтрольную палестинцам территорию примерно в два раза. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается с середины XX века, но стороны до сих пор не заключили мирный договор. Администрация президента Трампа разрекламировала представленный план как "сделку века", которая позволяет сделать гигантский шаг к установлению мира на Ближнем Востоке.

Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории".

Оправдает ли план Трампасвое громкое название и чем обернется для региона на самом деле такого рода сделка - смотрите в видео.



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