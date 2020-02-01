Злу воспротивившиеся: фотовыставка о дипломатах, спасавших жертв Холокоста

В национальном музее этнографии и естественной истории открылась экспозиция "Выше долга", приуроченная к 75-летию освобождения узников концлагеря "Аушвиц" в польском Освенциме и посвященная дипломатам из нескольких десятков стран, признанным "праведниками мира".

Собрание документов подготовлено по материалам мемориального комплекса "Яд ва-Шем" в Израиле и рассказывает о тех героях, которые бесстрашно жертвовал своей жизнью и карьерой ради спасения жертв нацистского режима во времена Второй мировой войны.

Организаторами мероприятия стали Национальный музей этнографии и Еврейский культурный центр "КЕДЕМ".

Экспозиция, проходящая в рамках Недели памяти жертв Холокоста, собрала десятки школьников, студентов, преподавателей различных учебных учреждений - словом, всех тех, кто неравнодушен к трагедии поистине глобального масштаба.

Гостями церемонии открытия стали замглавы посольства Германии в Молдове Ульрих Кинне, представитель Института культурного наследия Виктор Дамиан, начальник отдела стратегии развития Еврейского культурного центра "КЕДЕМ" Михаил Финкель, директор-основатель общественной организации "Магид" Ирина Шихова, пастор римско-католического собора Виктор Чобану и другие.

По мнению Финкеля, Международный день памяти жертв Холокоста для Молдовы важен так же, как и для почти всех стран Европы.

" Эта дата была установлена ООН 15 лет назад, а пять лет назад признана на официальном уровне и в Молдове", - подчеркнул он.

Историк Дамиан рассказал, что в концлагере "Аушвиц", который называют "фабрикой смерти", живые люди были не чем иным, как сырьем. По его словам, отбор шел прямо у вагонов - тех, кто по мнению нацистов являлся "шлаком", отправляли в крематории и газовые камеры, тех, кто мог принести какую-то пользу, обрекали на труд в нечеловеческих условиях.

"Прибыль с одного человека – его затраченного физического труда, багажа, который он с собой взял, его волосы и зубы – насчитывала около 1 631 рейхсмарки", - заявил он.

Дамиан также отметил, что "праведники народов мира" стремились остановить "фабрику смерти" и выставка как нельзя ярко показывает, что проблема холокоста – наднациональная.

"Здесь же речь идет о дипломатах разных стран, а значит, это уже не только еврейская тема", - сказал он.

В освобождении узников Освенцима принимало участие бойцы около 40 национальностей из 15 республик бывшего СССР.

В 1941–1945 годах от рук фашистов погибло около 6 миллионов евреев, на территории нынешней Молдовы насчитывается около 300 тысяч жертв нацистского режима.

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