Греция: протесты против оборонного сотрудничества с США

Митинги проходили в то время, как парламент в Афинах ратифицировал соглашение, предусматривающее предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты страны.

Документ предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории.

"За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 33 депутата, "воздержались" 80 депутатов. Всего в парламенте Греции 300 мест.

В Афинах демонстранты прошли маршем от центральной площади Синтагма возле парламента к посольству США, выкрикивая лозунги против соглашения.

В Салониках демонстранты несли гроб, накрытый греческим флагом, и транспарантом – "Нет соглашению, которое несет смерть народам". Возле консульства США демонстранты сожгли американский флаг.

Другие подробности – смотри в нашем видео.

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