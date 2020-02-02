Сирийские правительственные войска лишили боевиков их основного оплота

Была сведена на нет попытка масштабного наступления террористов из двух группировок и союзных им бандформирований.

Армия перешла в наступление и вернула контроль над рядом удерживаемых боевиками с 2012 года населенных пунктов, а затем полностью зачистила их.

Эксперты подчеркивают, что этой операцией достигнута одна из важнейших целей правительственных войск.

Деблокирование участка международной трассы M5 и изгнание захватчиков из Маарет-эн-Нумана становится "ключом" к освобождению города Идлиб - столицы одноименной провинции.

При съемке складов оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман, одним из взорвавшихся снарядов была серьезно ранена корреспондент телеканала RT в Сирии Вафа Шабруни.

Всего под контролем военнослужащих САР на территории Идлибской зоны деэскалации уже 27 населенных пунктов.

Жители освобожденного Маарет-эн-Нумана стали возвращаться в город. Что они там увидел и смогут ли опять зажить мирной жизнью – смотри в нашем видео.

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