Шапка из фольги и “лунная походка”: эпичный побег узбека из Беларуси в Литву

Казалось бы, учтено все. Нарушитель обшил свою одежду изнутри фольгой, чтобы тепловизоры его на засекли, и двигался задом наперед - пограничники, мол, будут сбиты с толку.
Все бы так и случилось, если бы не одно "но". Жителя Средней Азии, который вознамерился нелегально попасть в Евросоюз, зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.
Литовские пограничники отреагировали оперативно.
Эпилог - в нашем видео.
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