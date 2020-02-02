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Шапка из фольги и “лунная походка”: эпичный побег узбека из Беларуси в Литву

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© Video : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2906/39/29063960.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200202/29063991/shapka-iz-folgi-i-lunnaya-pokhodka-video-epichnogo-pobega-uzbeka-iz-belarus-v-lithuania.html

В этом эпизоде необычно все: география, наряд, повадки, способ осуществления задуманного перехода границы.

Казалось бы, учтено все. Нарушитель обшил свою одежду изнутри фольгой, чтобы тепловизоры его на засекли, и двигался задом наперед - пограничники, мол, будут сбиты с толку.

Все бы так и случилось, если бы не одно "но". Жителя Средней Азии, который вознамерился нелегально попасть в Евросоюз, зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.

Литовские пограничники отреагировали оперативно.

Эпилог - в нашем видео.

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Шапка из фольги и “лунная походка”: видео эпичного побега узбека из Беларуси в Литву
Шапка из фольги и “лунная походка”: эпичный побег узбека из Беларуси в Литву
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