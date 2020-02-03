Все это "Сделано в Молдове": интересы покупателей и надежды производителей

Итоги выставки "Сделано в Молдове": смотрите в видеосюжете Sputnik, как проходила самая масштабная экспозиция товаров и услуг отечественного производства.

В Кишиневе завершилась самая крупная национальная экспозиция местных производителей "Сделано в Молдове-2020". После пяти дней работы пришло время подвести итоги.

На выставке были представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг.

Во всех трех павильонах, где проходили выставочные презентации, были представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения. Также на выставке каждый желающий смог ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступало Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следили в режиме онлайн за ходом выставки. Мобильная студия Sputnik работала в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

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