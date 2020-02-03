Кто уничтожает молдавскую идентичность - видео

Историческая политика в Молдове – она есть или ее нет? Такой риторический вопрос задал известный в Молдове политолог и историк Борис Шаповалов на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

"В следующем 2021 году мы будем праздновать 30-летие создания Республики Молдова. Но на мой взгляд, настоящей государственной целенаправленной исторической политики у нас сегодня нет", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что деятельность значительной части профессиональных историков, финансируемых в том числе из Румынии, направлена против интересов Молдавского государства, при этом они работают в молдавских государственных структурах.

"В нашей стране историки разделены на два больших лагеря. Один, образно говоря, объективный, который говорит о настоящей истории Молдовы. Другая же часть наших профессиональных историков ставит под сомнение само существование молдавского народа, молдавского языка, молдавской государственности. К сожалению, именно они в большинстве своем работают в государственных учебных заведениях, в академических структурах; они получаю гранты из соседней страны – Румынии целенаправленно, из государственного бюджета".

Специалист при этом обратил внимание на тот факт, что деструктивная деятельность против страны продолжается непрерывно на протяжении всего времени после образования Республики Молдова в 1991 году.

"Я не побоюсь этого слова - идет целенаправленное разложение молдавской государственности и менталитета, самосознания народа. И этот процесс продолжается последние 30 лет", - заявил Шаповалов.