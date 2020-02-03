14:55 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Кто уничтожает молдавскую идентичность - видео

Получить короткую ссылку
22130
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/87/29068771.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200203/29067711/Kto-unichtozhaet-moldavskuyu-identichnost.html

Эксперт рассказал о том, как целенаправленно ведется идеологическая работа по подрыву Молдавской государственности.

Историческая политика в Молдове – она есть или ее нет? Такой риторический вопрос задал известный в Молдове политолог и историк Борис Шаповалов на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

"В следующем 2021 году мы будем праздновать 30-летие создания Республики Молдова. Но на мой взгляд, настоящей государственной целенаправленной исторической политики у нас сегодня нет", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что деятельность значительной части профессиональных историков, финансируемых в том числе из Румынии, направлена против интересов Молдавского государства, при этом они работают в молдавских государственных структурах.

Национальный музей истории Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперты: история не должна оставаться заложницей политической конъюнктуры

"В нашей стране историки разделены на два больших лагеря. Один, образно говоря, объективный, который говорит о настоящей истории Молдовы. Другая же часть наших профессиональных историков ставит под сомнение само существование молдавского народа, молдавского языка, молдавской государственности. К сожалению, именно они в большинстве своем работают в государственных учебных заведениях, в академических структурах; они получаю гранты из соседней страны – Румынии целенаправленно, из государственного бюджета".

Специалист при этом обратил внимание на тот факт, что деструктивная деятельность против страны продолжается непрерывно на протяжении всего времени после образования Республики Молдова в 1991 году.

"Я не побоюсь этого слова - идет целенаправленное разложение молдавской государственности и менталитета, самосознания народа. И этот процесс продолжается последние 30 лет", - заявил Шаповалов.

Загрузка...


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
В Кишиневе прошла выставка Сделано в Молдове-2020
Все это "Сделано в Молдове": интересы покупателей и надежды производителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться