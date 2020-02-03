Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей

Более 450 производителей представили свою продукцию на крупнейшем ежегодном смотре отечественных потребительских товаров и услуг. В дни работы экспозиции туда приходило множество людей и, наверное, не было никого, кто бы ни сделал выгодных приобретений.

На территории международного выставочного центра "Moldexpo" в дни проведения выставки "Сделано в Молдове", организованной Торгово-промышленной палатой республики, было многолюдно.

К стендам устремились тысячи жителей и гостей молдавской столицы. Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у посетителей, что именно их привлекло.

"Очень позитивно, мне понравилось. В этом году вижу, что выставлено больше продуктов, чем в прошлые года. Выгоднее, чем в магазине. Некоторые товары дороже, но в основном - дешевле", - объяснила одна собеседница.

По мнению гостей экспозиции, они больше склонны доверять молдавским производителям, нежели зарубежным.

"Предпочитаю больше покупать наше, чем заграничное. Мне кажется, что у нас не злоупотребляют ароматизаторами - все более натуральное, чем зарубежное", - сказала одна из участниц опроса.

Производители Гагаузии надеются найти партнеров на "Сделано в Молдове">>>

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступило Международным информационным партнером экспозиции. Корреспонденты Sputnik Молдова следили в режиме онлайн за ходом событий.

Выставка проходила под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!").

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