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Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200203/29070773/vystavka-sdelano-v-moldove--nakhodka-dlya-potrebiteley.html

Более 450 производителей представили свою продукцию на крупнейшем ежегодном смотре отечественных потребительских товаров и услуг. В дни работы экспозиции туда приходило множество людей и, наверное, не было никого, кто бы ни сделал выгодных приобретений.

На территории международного выставочного центра "Moldexpo" в дни проведения выставки "Сделано в Молдове", организованной Торгово-промышленной палатой республики, было многолюдно.

Выставка Сделано в Молдове.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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К стендам устремились тысячи жителей и гостей молдавской столицы. Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у посетителей, что именно их привлекло.

"Очень позитивно, мне понравилось. В этом году вижу, что выставлено больше продуктов, чем в прошлые года. Выгоднее, чем в магазине. Некоторые товары дороже, но в основном - дешевле", - объяснила одна собеседница. 

По мнению гостей экспозиции, они больше склонны доверять молдавским производителям, нежели зарубежным. 

"Предпочитаю больше покупать наше, чем заграничное. Мне кажется, что у нас не злоупотребляют ароматизаторами - все более натуральное, чем зарубежное", - сказала одна из участниц опроса. 

Производители Гагаузии надеются найти партнеров на "Сделано в Молдове">>>

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступило Международным информационным партнером экспозиции. Корреспонденты Sputnik Молдова следили в режиме онлайн за ходом событий.

Выставка проходила под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). 

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