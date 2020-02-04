Евразийский тур Помпео: что он пообещал и о чем говорил

Смотрите на видео, зачем госсекретарь США приезжал в постсоветские страны и что он сказал в ходе своих встреч.

Госсекретарь США Майк Помпео завершил турне по постсоветскому пространству. График у политика был насыщенным - в течение нескольких дней Помпео посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте Помпео принял участие во встрече в формате "Центральная Азия + США" (С5+1).

За внешне доброжелательной атмосферой на встречах сохранялся один посыл. Помпео четко дал понять, что все эти страны интересуют Соединенные Штаты только в аспекте геополитического противостояния с Россией, а выстраивать отношения с ними США будут только на своих условиях.

Что пообещал Помпео и о чем говорил, смотрите на видео.

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