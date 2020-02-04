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Евразийский тур Помпео: что он пообещал и о чем говорил

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© Video : Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200204/29076747/evraziyskiy-tur-pompeo-chto-on-poobeschal-i-o-chem-govoril.html

Смотрите на видео, зачем госсекретарь США приезжал в постсоветские страны и что он сказал в ходе своих встреч.

Госсекретарь США Майк Помпео завершил турне по постсоветскому пространству. График у политика был насыщенным - в течение нескольких дней Помпео посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Ташкенте Помпео принял участие во встрече в формате "Центральная Азия + США" (С5+1).

За внешне доброжелательной атмосферой на встречах сохранялся один посыл. Помпео четко дал понять, что все эти страны интересуют Соединенные Штаты только в аспекте геополитического противостояния с Россией, а выстраивать отношения с ними США будут только на своих условиях. 

Что пообещал Помпео и о чем говорил, смотрите на видео. 

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