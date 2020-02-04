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Экс-председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову

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Заявление некоторых членов Академии наук Румынии о молдавском языке вызвало резкую негативную реакцию в Кишиневе.

На сайте румынской Академии наук появилось заявление, в котором утверждается, что лингвоним "молдавский язык" не существует. В этом документе, в частности сообщается: "Румынская академия с обеспокоенностью приняла к сведению новые попытки ввести для официального использования в Республике Молдова и в других соседних регионах, населенных румынами, несуществующее понятие "молдавский язык". С оригиналом этого любопытного документа можно ознакомиться по этой ссылке.

В Молдове это заявление за подписью шести румынских академиков вызвало соответствующую реакцию.

По мнению бывшего председателя СИБ РМ и замминистра иностранных дел Анатолия Плугару, подобные заявления недопустимы и должны получить соответствующую оценку.

"Это большое дипломатическое безобразие, которому немедленно надо дать отпор. Так нельзя. Эти наши братья перегнули палку. Наше государство должно отреагировать", - заявил Плугару на пресс-конференции в информационном агентстве Sputnik Молдова.

"Меня такая ситуация конечно возмущает, если не сказать круче", - сказал бывший руководитель СИБ.

Он также отметил, что государство должно проводить соответствующую политику, направленную на защиту граждан от идеологического вторжения: "реальная историческая политика должна защищать государство и народ".

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Теги:
Румыния, история Молдовы, молдавский язык, безопасновть, СИБ


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