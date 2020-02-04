Литва назвала Россию самой большой угрозой для себя

В этот раз снова обошлось без сюрпризов. Главным героем доклада, подготовленного аналитическим службами ГБ и Министерства обороны республики, как всегда, стала Россия.
Правда не одна, а на пару с Китаем.
Вот так, две мощные державы против одной маленькой, но гордой и независимой Литвы.
В чем именно Вильнюс обвиняет Москву– смотрите в нашем видео.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK