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Литва назвала Россию самой большой угрозой для себя

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Ruptly / Sputnik / www.vsd.lt
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200204/29084043/lithuania-nazvala-russia-samoy-bolshoy-ugrozoy-dlya-svoey-natsionalnoy-bezopasnosti.html

Спецслужбы прибалтийской республики опубликовали ежегодный доклад о главных рисках для национальной безопасности.

В этот раз снова обошлось без сюрпризов. Главным героем доклада, подготовленного аналитическим службами ГБ и Министерства обороны республики, как всегда, стала Россия.

Правда не одна, а на пару с Китаем.

Вот так, две мощные державы против одной маленькой, но гордой и независимой Литвы.

В чем именно Вильнюс обвиняет Москву– смотрите в нашем видео.

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