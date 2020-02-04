Литва назвала Россию самой большой угрозой для себя

Спецслужбы прибалтийской республики опубликовали ежегодный доклад о главных рисках для национальной безопасности.

В этот раз снова обошлось без сюрпризов. Главным героем доклада, подготовленного аналитическим службами ГБ и Министерства обороны республики, как всегда, стала Россия.

Правда не одна, а на пару с Китаем.

Вот так, две мощные державы против одной маленькой, но гордой и независимой Литвы.

В чем именно Вильнюс обвиняет Москву– смотрите в нашем видео.

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