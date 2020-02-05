Владимир Путин: Россия готова к содержательному диалогу с США.

Россия готова к содержательному диалогу с США по многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
В числе приоритетов, названных российским лидером, - сфера контроля над вооружениями и стратегической стабильности, вопросы борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов.
По мнению главы государства, возвращение диалога между двумя странами "в нормальное, конструктивное русло" – в интересах не только России и США, но и всего мира.
"Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал Путин.
Путин уточнил, что именно эти принципы победившие страны - участницы антигитлеровской коалиции заложили в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в уставе ООН.
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