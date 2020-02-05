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Стеснения прочь! Трамп расхвалил свои достижения перед Конгрессом США

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© Photo : Ruptly / WH.GOV
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200205/29099469/stesneniya-proch-trump-raskhvalil-svoi-dostizheniya-pered-kongressom-usa.html

Ежегодное выступление было задумано президентом США как "витрина успехов", но современный вариант "Ярмарки тщеславия" завершился неожиданным посткриптумом.

Глава Белого дома в красках подвел итоги своей трехлетней работы на посту президента. Основная часть обращения к нации "О положении дел в стране" была посвящена экономическим достижениям.

Особое внимание Трамп уделил внешней политике: войне на Ближнем Востоке, отношениях с Китаем, тирании Николаса Мадуро и даже о высадке на Марс.

Вывод президента был однозначным: "Америка стала сильнее, чем когда-либо прежде".

Однако пафосная атмосфера увенчалась диссонантной нотой: американский лидер не пожал руку председателю палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в ответ та  демонстративно порвала копию текста речи Трампа.

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