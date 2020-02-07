"Шпионы, варвары и воры": топ-10 самых нелепых обвинений в адрес России

Россию то и дело в чем-нибудь обвиняют - смотрите на видео подборку событий, к которым, по мнению ряда политиков, имеет отношение РФ.

Москву снова обвинили во вмешательстве в американские выборы. На этот раз российский след якобы нашли в штате Айова. За день до этого французский президент предъявил России претензии в переписывании истории Второй мировой войны. Абсурдное заявление он сделал во время выступления в университете Польши. А еще иностранным политикам везде чудятся шпионы, варвары и воры.

Смотрите на видео топ самых нелепых заявлений представителей зарубежной политической элиты.

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