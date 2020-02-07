МВД применит жесткие меры к водителям, уличенным пьяными за рулем – видео

Молдавские власти надеются, что введение ряда жестких мер поспособствует значительному сокращению числа водителей, которых сотрудники Патрульной полиции уличат в вождении в нетрезвом виде.

Министерство внутренних дел Молдовы предложило ужесточить наказания для водителей, чтобы навести порядок на трассах страны, особенно в случаях водителей, которые, выпив, садятся за руль. В случае вождения в нетрезвом виде предлагается конфисковать автомобиль у владельца.

Глава МВД республики Павел Войку заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что в данный момент обсуждается концепция новых наказаний для автолюбителей. Несмотря на то, что в течение последних лет власти Молдовы предпринимали ряд мер, чтобы дисциплинировать молдавских водителей, проблема все равно остается нерешенной, утверждает Войку.

"Нам необходимо проконсультироваться со специалистами в отрасли, с гражданами страны и автолюбителями, чтобы найти компромисс, чтобы сократить число дорожно-транспортных происшествий. Нам необходимо добиться сокращения аварий, в которых люди получают травмы и гибнут из-за глупости водителя, из-за того, что он позволил себе сеть выпившим за руль", - заявил министр внутренних дел Молдовы. © Sputnik / Miroslav Rotari В Приднестровье внедряют новый подход к обучению вождению и экзамену по нему

По данным ведомства, ежедневно в республике сотрудники правоохранительных органов фиксируют порядка 30 случаев нахождения водителей за рулем в стадии сильного алкогольного опьянения. Однако Войку уверен, что применение положений Уголовного кодекса к таким водителям – крайне жесткая мера.

"Если мы будем продолжать в таком духе, через два-три года все автоводители в стране окажутся осужденными. Нам необходимо найти другое решение во избежание подобных ситуаций", - подчеркнул Войку.

На протяжении 2019 года, учитывая поправки, уже внесенные в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс республики, за вождение в нетрезвом виде власти страны наказали 5532 автолюбителя.

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