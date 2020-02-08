17:42 08 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Видео

Топ самых опасных городов Европы: первая тройка - из одной страны

Получить короткую ссылку
197 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Sputnik/RUPTLY
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2912/19/29121930.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200208/29121971/Top-samykh-opasnykh-gorodov-Evropy-pervaya-troyka---iz-odnoy-strany.html

Телеканал Fox News обнародовал рейтинг самых опасных европейских городов. Интересно, что в первую тройку, по мнению американского ТВ, вошли три литовских населенных пункта - Каунас, Вильнюс и Клайпеда.

Купюры и монеты евро
© Fotolia / Eyetronic
Специалисты назвали города Европы, где самые высокие туристические налоги
Антирекорд принадлежит Каунасу, где на 100 тысяч жителей совершаются 5,4 случая убийств. В двух других вышеназванных городах показатель составляет 3,9 убийств на 100 тысяч человек.

Однако при составлении рейтинга данные были взяты за 2016-2017 год.

Полиция Литвы поспешила заверить, что с того времени ситуация значительно улучшилась. Что именно не устроило властей этой страны в топе американского телеканала и как во всем этом оказалась замешана Москва, смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Составлен топ самых скучных городов Европы по мнению туристов
Кирьякова: какие экзотические болезни привозят молдаване из-за границы
Самые посещаемые города мира: азиатские мегаполисы оттеснили конкурентов


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
Топ-10 смертельно опасных городов Европы: первые три места за Литвой
Топ самых опасных городов Европы: первая тройка - из одной страны
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться