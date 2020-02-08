Топ самых опасных городов Европы: первая тройка - из одной страны

Телеканал Fox News обнародовал рейтинг самых опасных европейских городов. Интересно, что в первую тройку, по мнению американского ТВ, вошли три литовских населенных пункта - Каунас, Вильнюс и Клайпеда.

Антирекорд принадлежит Каунасу, где на 100 тысяч жителей совершаются 5,4 случая убийств. В двух других вышеназванных городах показатель составляет 3,9 убийств на 100 тысяч человек.

Однако при составлении рейтинга данные были взяты за 2016-2017 год.

Полиция Литвы поспешила заверить, что с того времени ситуация значительно улучшилась. Что именно не устроило властей этой страны в топе американского телеканала и как во всем этом оказалась замешана Москва, смотрите в нашем видео.

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