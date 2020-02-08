США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты

Американские чиновники рассматривают введение санкций против российской нефтегазовой компании "Роснефть" в связи с ее деятельностью в Венесуэле - смотрите видео.

В Белом доме заявили, что рассматривают введение ограничений, если компания не прекратит взаимодействие с властями латиноамериканской республики.

В России на это отреагировали спокойно.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Вашингтоне пытаются свергнуть действующего законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США уже признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо легитимным президентом и собираются дестабилизировать ситуацию в стране. Ранее Дональд Трамп уже ввел ряд санкций против Венесуэлы и фактически организовал экономическую блокаду страны. Какие цели преследуют США в Венесуэле - смотрите на видео.

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