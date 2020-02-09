Модернизированный Ту-160М: первые кадры полета и тест систем - видео

Самолетом управлял экипаж под командованием летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца. Полет продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 метров.
В Минобороны РФ подчеркнули, что после модернизации, которую провели на Казанском авиазаводе, значительно выросла общая эффективность авиационного комплекса Ту-160.
Передача в войска таких моделей стартует в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок.
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