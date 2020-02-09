Бытовой конфликт перерос в массовые беспорядки в Казахстане - видео

Массовые беспорядки на юге Казахстана спровоцировал дорожный конфликт. Смотрите в видео, как он перерос в серьезно противостояние, охватившее три населенных пункта.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять и госпитализированы 50 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь".

Чтобы беспорядки прекратились, в село Масанчи пришлось направить дополнительные силы полиции. Участники драки оказали активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ход пошли металлические предметы, камни, оружие.

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