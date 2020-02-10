Масанчи возвращается к жизни после погромов - как выглядит село сейчас

Жители села Масанчи после массовых беспорядков возвращаются назад. На родине казахстанцы увидели печальную картину: разрушенные и обгоревшие дома, засыпанные пеплом автомобили и опустевшие улицы.

После беспорядков, несмотря на заявления властей, что ситуация под контролем, передает Sputnik Казахстан. Местные жители ближайших сел пытались пересечь границу с Кыргызстаном на автомобилях и пешком. Некоторые бросали свои машины, чтобы быстрее добраться до соседней страны. В автомобилях находились в том числе дети и пенсионеры.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу. По последним данным, погибли десять и госпитализированы 50 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.