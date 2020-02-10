Мчащиеся катера друг другу дорогу не уступили

Видео инцидента в Таиланде, который привел к гибели двоих детей из России, появилось в социальных сетях.

Столкновение двух скоростных катеров произошло в понедельник, 10 февраля, на острове Пхукет.

На кадрах видно, как два мчащихся судна сталкиваются друг с другом, не успевая разойтись в разные стороны.

Но одном из катеров находилось 39 российских туристов. Более 20 из них получили травмы, как и три гражданина Таиланда. Печальнее всего, что в результате ЧП погибли двое детей из России шести и двенадцати лет.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы острова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

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