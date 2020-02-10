Историк рассказал, насколько изучены пушкинские места в Молдове

Молдова - страна уникального, богатейшего пушкинского наследия – о некоторых местах, в которых побывал великий русский поэт в нашем крае, мы даже не подозреваем.

Наследие Александра Сергеевича Пушкина на молдавской земле огромное. Великий русский поэт жил в Бессарабии (территория современной Молдовы) в течение нескольких лет, находясь в так называемой южной ссылке. На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Бессарабии, к примеру, были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. А одно из главный своих творений - "Евгений Онегин" поэт начал писать в Кишиневе.

В 2020 году в Молдове отметят юбилейную дату - 200 лет со дня приезда поэта в молдавские края. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал историк, исследователь творчества и жизни А.С. Пушкина Виктор Кушниренко.

"Если учитывать, что Пушкина сейчас переводят за рубежом и издают в 10-15 томах, как это сделала, к примеру, в Англии, Китае (все произведения поэта переведены в Японии, Турции, во Франции), то можете себе представить, какое значение имеет то, что творил поэт здесь", - сказал собеседник.

По его словам, многие кишиневские сочинения стали известны в Европе, когда Пушкин находился еще в Бессарабии.

"Потом пошла вторая волна – большое внимание к его творчеству и кишиневским сочинениям стало уделяться, когда он погиб. Этот день мы и вспоминаем, 183 года назад произошла эта трагедия", - сказал Кушниренко.

Историк обратил внимание, что, несмотря на то, что прошло столько лет, видно как постоянно растет интерес к жизни и творчеству великого русского поэта, который давно уже назван гением.

"У нас более 200 пушкинских мест, о которых мы даже не знаем. Нам известны 9-10 мест. Пушкин проехал или был знаком примерно с каждым десятым селом и городом Бессарабии. Поэтому пушкинское наследие на молдавской земле огромное. Мы даже сами этого не подозреваем", - заявил Кушниренко.

Впереди, как отметил эксперт, большая работа. "Надо восстанавливать то, что представляет для всех особый интерес. В этом отношении надо восстанавливать места в Кишиневе, в Оргеевском районе (где очень много мест), в Каларашском, Унгенском районах и так далее. Это центральная часть - самая красивая, наполненная легендами, молдавским фольклором. Все взаимосвязано - история Молдовы с жизнью и творчеством Пушкина на нашей земле", - заключил Кушниренко.

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