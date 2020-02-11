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Европейский союз может ввести налог на мясо - видео

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Ruptly / Sputnik / cedelft.eu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200211/29153959/evropeyskiy-soyuz-mozhet-vvesti-nalog-na-myaso-video.html

Как вы думаете, какая самая главная проблема Европейского союза? Бедность, миграция, терроризм? Нет, не угадали. Даже не Россия.

По сообщениям СМИ, главная проблема ЕС – мясо.  Например, в британской прессе сообщается о начале лоббистской медийной и общественной кампании по введению общеевропейского "налога на мясо".

Именно против мяса европейские парламентарии собираются развязать войну в угоду защитникам окружающей среды, Грете Тунберг и новой главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как именно они собираются бороться с мясом и как от этого могут выиграть Россия, страны Центральной Азии и Кавказа – рассказываем в нашем видео.

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