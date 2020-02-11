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"Адский утенок": Cу-34 провели маневры в небе над Уралом

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200211/29165605/adskiy-utenok-su-34-proveli-manevry-v-nebe-nad-uralom.html

Экипажи в сложных условиях исполнили фигуры высшего пилотажа, отработали бомбометание и стрельбу из авиационной пушки.

Су-34 считается самым эффективным ударным самолетом в мире. Он способен наносить удары по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине.

Дозаправка в воздухе бомбардировщиков Су-34 от самолетов-топливозаправщиков Ил-78
Минобороны РФ
Бомбардировщик Су-34 заправляется в воздухе топливом от Ил-78 - видео

Машина, разработанная ОКБ Сухого, известна и как изделие "Т-10В" (по кодификации НАТО: Fullback — "Защитник"). По своим характеристикам относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия.

Боевые возможности машины и выучку экипажей показали полеты в небе над Уралом. Они проходили на высоте в 6 тысяч метров при головокружительной скорости - около 1900 км/час.

Уникальные кадры маневров – в нашем видео.

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