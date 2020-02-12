Дональд Трамп пообещал создать в США "самые мощные ядерные силы в мире"

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты создадут самые мощные ядерные силы в мире. Признав, что на ядерное оружие тратятся "миллиарды и миллиарды" долларов и назвав эти расходы "безумными", президент США дал понять, что не видит альтернативы.

"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал Трамп.

В то же время Вашингтон до сих пор не выступил с разъяснением своей позиции относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Ранее в США заявляли, что в соглашения с Россией должны войти не только те вооружения, которые подпадают под условия СНВ-3, но и перспективные разработки оружия, включая включая маломощные ядерные устройства с новыми средствах доставки. По мнению Пентагона, Россия обладает не менее чем двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.

В декабре президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Москва готова продлить действие СНВ-3.

"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил российский лидер.

В понедельник, 10 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать учет новых типов вооружений в следующем договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Однако то же самое должны сделать США и другие страны Запада, отказавшись от аналогичных разработок.

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